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حصري وبالصورة..مغربي لقاو الجثة ديالو مرمية في الشارع بإسبانيا

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 12:55 حصري وبالصورة..مغربي لقاو الجثة ديالو مرمية في الشارع بإسبانيا | دولي
حصري وبالصورة..مغربي لقاو الجثة ديالو مرمية في الشارع بإسبانيا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من المغاربة، يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية بمدينة إشبيلية الإسبانية، للمطالبة بالكشف عن ظروف وملابسات وفاة مغربي، عثر على جثته مرمية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من المغاربة، يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية بمدينة إشبيلية الإسبانية، للمطالبة بالكشف عن ظروف وملابسات وفاة مغربي، عثر على جثته مرمية بالشارع.

وأوضح المصدر ذاته أن مغربيا يبلغ من العمر قيد حياته 34 سنة، مهاجر إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، يقطن بمنطقة سومينسيل بإشبيلية، سقط من أعلى مستودع كان يعمل به وفارق الحياة على الفور، إلا أن ملاك هذا المستودع الحاملين للجنسية الصينية، قاموا بإخراج جثته ووضعوها بالشارع لإيهام السلطات على أنه فارق الحياة خارج المستودع.

وأكد ذات المصدر أن المغاربة، طالبوا السلطات الإسبانية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغربي الشارع القنصلية الجنسية الصينية

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