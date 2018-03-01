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قيادية بالشبيبة التجمعية تدخل على الخط في قضية النقاش الدائر حول قضية الارث وترفض الحجر على المرأة وتكميم الأفواه

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 12:49 قيادية بالشبيبة التجمعية تدخل على الخط في قضية النقاش الدائر حول قضية الارث وترفض الحجر على المرأة وتكميم الأفواه | بوليتيك
قيادية بالشبيبة التجمعية تدخل على الخط في قضية النقاش الدائر حول قضية الارث وترفض الحجر على المرأة وتكميم الأفواه
انتقدت نائبة رئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار الرئيس السابق لحركة الإصلاح والتوحيد أحمد الريسوني لدفاعه عن توفيق بوعشرين واتهامه للضحايا بتحويلهم لمجرمات، والعنف المعنوي والجسدي الممارس على

''شــوف تيفي''

انتقدت نائبة رئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار الرئيس السابق لحركة الإصلاح والتوحيد أحمد الريسوني لدفاعه عن توفيق بوعشرين واتهامه للضحايا بتحويلهم لمجرمات، والعنف المعنوي والجسدي الممارس على المرأة في جميع المجالات.

وفي كلمة لها بالجامعة الربيعية للشبيبة التجمعية بالقنيطرة، عادت ''ياسمين لمغور''، لقضية ضحايا بوعشرين وشيطنتهن من طرف بعض الأطراف المتعاطفة مع توفيق بوعشرين مرجعة ذلك إلى أزمة قيم في من يفترض بهم أن يكونوا مدافعين عن حقوق المرأة، وانتقدت دخول بعض من سمتهم بــ'' تجار الدين '' في القضية بغية تحويل النقاش وللتغطية على ما وقع من جرم في حق الضحايا من النساء.

وأكدت أنه أضحى من غير المقبول اليوم التعامل مع نساء مغتصبات بهذا الشكل التشهيري خلال المحاكمة التي من المفترض فيها أن تنصف
الضحايا، وتحولت فيها المحكمة من طرف بعض الأشخاص للتأثير على الضحايا وثنيهن عن متابعة المعتدي عليهن.

وتساءلت لمغورعن غياب الحقوقيين في دعم الضحايا في هذا الملف وضحايا قضايا الاغتصاب والتحرش بالمرأة في الفضاء العام، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وشددت لمغور في حديثها عن ما تعيشه المرأة من حوادث مؤخرا إلى أنه راجع لأزمة القيم وغياب التأطير التربوي والتثقيفي، ما يفتح المجال أمام هذه الممارسات التي تضع المرأة في وضع خطر بالفضاء العام.

ياسمين لمغور نائبة رئيس الشبيبة التجمعية عادت للنقاش الدائر حول قضية الإرث، حيث قالت في هذا الصدد ''إنها لا تتفق مع تغيير الوضع الحالي لقوانين الإرث، لكن لا أحد له الحق في الحجر على الآراء وتكميم الأفواه''، في إشارة لاستقالة أسماء لمرابط الأخيرة من الرابطة المحمدية.

وفي ختام حديثها شددت لمغور على أن شبيبة التجمع ستكون لها كلمتها في المستقبل لأنها تستمد قوتها من تاريخ حزب عريق له مكانته الهامة داخل المشهد الحزبي الوطني، ويعيش على وقع دينامية هامة منذ تقلد عزيز أخنوش رئاسته.

ويشارك في الجامعة الربيعية بالقنيطرة أكثر من 1200 من شبيبة التجمع الوطني للأحرار، حيث تشهد الجامعة تنظبم ورشات في مجالات السياسة والثفافة والاقتصاد والقضايا المجتمعية.

 

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