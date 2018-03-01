لقجع يرد على فيفا برسالة استنكارية بعد تحايلها على العالم لمنح شرف تنظيم مونديال 2026 للملف الثلاثي الأمريكي ﻿

دفاعا عن الملف المغربي الخاص باستضافة مونديال 2026، قام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإرسال رسالة استنكارية إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''،

''شوف تيفي''

دفاعا عن الملف المغربي الخاص باستضافة مونديال 2026، قام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإرسال رسالة استنكارية إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، وذلك بسبب وجود تحايل من خلال اعتماد لجنة مستقلة تتخذ قرارا أوليا يوم 6 يونيو، يهدف إلى إخراج الملف المغربي، من سباق المنافسة مع الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2026.

وعبر لقجع في رسالته عن استيائه ، كما كشف عن قلق المغرب من إنصاف وشفافية إجراءات تقديم الملفات، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أخبر المغرب بنظام التنقيط في وقت متأخر وبالتحديد في 14 مارس المنصرم، أي بعد 24 ساعة من وضع ملف المغرب.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة '' le DESK'' الناطقة بالفرنسية، يومه الأحد، فإن منتمين للجنة ترشح المغرب لاستضافة المونديال، وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استنكروا الخطوات التي تقوم بها ''فيفا'' لإقصاء الملف المغربي، قبل الوصول لمرحلة التصويت في 13 من شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب إحداثه ''لجنة التنقيط''.

وأكد مصدر من جامعة لقجع للصحيفة المذكورة أن نظام التنقيط الذي وضعته ''الفيفا'' في آخر لحظة، يهدف بالأساس، إلى إقصاء الملف المغربي، وجعل الملف الثلاثي الأمريكي هو الوحيد في نهاية السباق.

وعلاقة بالموضوع، فقد كشفت صحيفة Inside World Football الدولية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يخبر المغرب إلا في اللحظات الأخيرة بهذه اللجنة، التي ستعمل على تنقيط ملف المغرب، وهو ما يعني أن ''الفيفا'' ترشح كفة الملف الأمريكي على حساب نظيره المغربي، لأن الملف المغربي لن يستجيب لشروط هذه اللجنة التي ستقوم بزيارة للمغرب بداية شهر أبريل الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، كشف في مقال له بصحيفة ''القدس العربي'' عن الحيلة التي استخدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل إبعاد الملف المغربي ومنح شرف تنظيم كأس العالم 2026 للملف الثلاثي ''كندا وأمريكا والمكسيك''.