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بوريطة يقدم سبل الرد على استفزازات جبهة البوليساريو على خط الجدار العازل بالصحراء المغربية

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 12:32 بوريطة يقدم سبل الرد على استفزازات جبهة البوليساريو على خط الجدار العازل بالصحراء المغربية | بوليتيك
بوريطة يقدم سبل الرد على استفزازات جبهة البوليساريو على خط الجدار العازل بالصحراء المغربية
اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بلجنتي الخارجية في مجلسي النواب والمستشارين هذا الصباح في الرباط.

شوف تيفي:

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بلجنتي الخارجية في مجلسي النواب والمستشارين هذا الصباح في الرباط.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن بوريطة قدم آخر التطورات غير المرتبطة بالمجال الدبلوماسي، بل بنجاح الجانب الدبلوماسي المغربي الذي أربك حسابات الخصوم (البوليساريو) و وراءها الجزائر مما جعلهم يغيرون تحركاتهم.

وأضاف أن هذا التطور الإيجابي، جعل استفزازاتهم تأخذ بُعدا لا يمكن للمغرب أن يسكت عنه، ويتعلق الأمر بالتحرك الأخير في المناطق العازلة كـ ''البير لحلو ولمحبس'' والتي بدأت من قبل في منطقة الكركرات.

وأكد وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة٬ وفق نفس المصدر المطلع، ''أنه لا يمكن للمغرب التغاضي عن هذه الاستفزازات الميدانية..طبعا الرد سيكون دبلوماسيا''. بعد ذلك تدخلت الفرق البرلمانية وخاصة قادتها من الصحراء منهم حمدي ولد الرشيد، وبيد الله.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بوريطة البوليزاريو الجدار العازل الكركرات

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