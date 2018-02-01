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نهــــاية برنــامج ''التيجيني'' من القناة الأولــى

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 12:11 نهــــاية برنــامج التيجيني من القناة الأولــى | إعلام وتواصل
نهــــاية برنــامج ''التيجيني'' من القناة الأولــى
علمــت ''شـوف تيفي'' من مصـادرها أن برنامج ''ضيف الأولى'' لـصاحبه محمد التيجيني'' قد أشرف على الانتهاء.

''شوف تيفي''

علمــت ''شـوف تيفي'' من مصـادرها أن برنامج ''ضيف الأولى'' لـصاحبه محمد التيجيني'' قد أشرف على الانتهاء.

وأضــافت ذات المصادر أن البرنامج السياسي ''ضيف الأولى'' الذي كانت تبثه القناة الأولى لمتابعة قضايا الساعة ويستضيف من خلاله أبرز الشخصيات الفاعلة في المجال السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي بتقديم الإعلامي ''محمد التيجيني''، لم يحقق النجاح الذي كانت تسعى إليه القناة، وسجل نسب مشاهدة هزيلة .

وفي اتصال هاتفي لـقناة ''شوف تيفي'' بـالإعلامي ''محمد التيجيني'' أكد أن لا علم له بما يروج كما أنه لم ينف استبعاده في أي وقـت متحفظا عن الإدلاء بأي معلومة في هذا الموضوع.

 

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