الانطــلاقة الـرسمية لأنشــطة مؤسسة محمد السـادس للعلماء الأفـارقة بالغابون ﻿

عقدت، أمس السبت بمسجد الحسن الثاني في ليبرفيل، ندوة حول مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وذلك بمبادرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالغابون وفرع المؤسسة بهذا البلد.

''شوف تيفي''

عقدت، أمس السبت بمسجد الحسن الثاني في ليبرفيل، ندوة حول مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وذلك بمبادرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالغابون وفرع المؤسسة بهذا البلد.

وشكلت هذه الندوة، التي تعد الانطلاقة الرسمية لأنشطة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع الغابون، فرصة لتقديم أهداف ومهام المؤسسة بالإضافة إلى مهمتها الإفريقية.

وقدم كل من الإمام إسماعيل أوسيني أوسا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للغابون وعتيقة بوحورية مولاي ملياني، الخبيرة المكلفة بمهمة بالمؤسسة، للحضور لمحة عن هذه المؤسسة الدينية، التي أنشئت تحت رئـاسة الملك محمد السادس، بموجب ظهير رقم 1.16.81 الصادر في 22 يونيو 2016، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكد سفير المغرب بالغابون، عبد الله الصبيحي، أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تسعى لتكون هيئة لتوحيد وتنسيق جهود العلماء في المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى من أجل التعريف بقيم الإسلام المتسامح ونشرها، مذكرا بأن الظهير المتعلق بتأسيس هذه المؤسسة يوفر إمكانية إنشاء فروع للمؤسسة في مختلف البلدان، خاصة بإفريقيا.

ويعتزم فرع الغابون لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، الذي يرأسه الإمام إسماعيل أوسيني أوسا، تنظيم سلسلة من الأنشطة الدينية والعلمية على مدار السنة لفائدة المغاربة المقيمين بالغابون والمسلمين بهذا البلد.