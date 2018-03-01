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فضيحة تهز العائلة المالكة في بريطانيا والتهمة اغتصاب قاصر

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 11:05 فضيحة تهز العائلة المالكة في بريطانيا والتهمة اغتصاب قاصر | دولي
فضيحة تهز العائلة المالكة في بريطانيا والتهمة اغتصاب قاصر
قال مصدر قضائي مساء الجمعة إن ديفيد ماثيوز والد زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت زوجة الأمير البريطاني وليام، يخضع للتحقيق الرسمي في فرنسا بسبب الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب لقاصر.

''شوف تيفي''

قال مصدر قضائي مساء الجمعة إن ديفيد ماثيوز والد زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت زوجة الأمير البريطاني وليام، يخضع للتحقيق الرسمي في فرنسا بسبب الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب لقاصر.

وأضــاف ذات المصدر أن ديفيد اعتقل يوم الثلاثاء من وحدة حماية القصر وخضع لتحقيق رسمي بسبب الاشتباه باغتصاب قاصر تحت ولايته في تأكيد لتقرير بثه راديو أوروبا1، وأضاف أن ممثلي الادعاء في باريس أصدروا أمرا باعتقال ماثيوز خلال زيارة لفرنسا لكنهم أفرجوا عنه ووضعوه تحت الرقابة القضائية دون أن يفصح عن موعد إطلاق سراحه، وزاد أن جريمة الاغتصاب محل التحقيق وقعت بين عامي 1998 و1999. وذكر راديو أوروبا1 أن شكوى قدمت للسلطات في 2017، حسب ما أوردته منابر إعلامية بريطانية يومه الأحد.

وتزوجت بيبا ميدلتون بجيمس ماثيوز في ماي الماضي في حفل زفاف أقيم بحضور الأميرين وليام وهاري حفيدي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بريطانيا التهمة اغتصاب قاصر

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