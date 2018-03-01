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المشرملين يزرعون الرعب في الحافلات بمدينة القنيطرة ويعتدون على ركاب ومراقبين

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 11:01 المشرملين يزرعون الرعب في الحافلات بمدينة القنيطرة ويعتدون على ركاب ومراقبين | حوادث و حقوق
المشرملين يزرعون الرعب في الحافلات بمدينة القنيطرة ويعتدون على ركاب ومراقبين
أقدم أحد المجرمين من ذوي السوابق العدلية مساء أمس السبت بمدينة القنيطرة رفقة 14 منحرفا من مرافقيه على مهاجمة الحافلات العمومية و الاعتداء بهمجية على مراقبيها.

شوف تيفي

أقدم أحد المجرمين من ذوي السوابق العدلية مساء أمس السبت بمدينة القنيطرة رفقة 14 منحرفا من مرافقيه على مهاجمة الحافلات العمومية و الاعتداء بهمجية على مراقبيها.

وحسب مصادر مطلعة من عين المكان فإن أحد المجرمين والمعروف بالمنطقة بلقب ''ولد الرن'' قام بالهجوم على حافلة عمومية تابعة لشركة الكرامة حيث قام بالاعتداء على مراقبين بمحطة ''الحلوف'' بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب لهما بجروح متفاوتتة الخطورة حيث جرح أحدهما على مستوى الرأس ، بينما أصيب المراقب الثاني على مستوى الظهر .

وووقع الحادث أثناء أداء المراقبين لمهامهم بحافلة تابعة لشركتهم وقد تم نقلهما على إثر الاعتداء الذي تعرضا له إلى المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة لتلقي العلاجات الأولية .

 

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