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عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان وعيد الأضحى+تفاصيل خاصة بالتغيرات المناخية التي سيعرفها شهر رمضان

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 10:56 عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان وعيد الأضحى+تفاصيل خاصة بالتغيرات المناخية التي سيعرفها شهر رمضان | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام رمضان وعيد الأضحى+تفاصيل خاصة بالتغيرات المناخية التي سيعرفها شهر رمضان
كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مؤخرا، أن النتائج الحسابية، تشير إلى أن شهر رمضان المقبل بالمغرب سيكون في 29 يوما، وأن أول أيامه سيكون يوم الخميس 17 ماي 2018.

''شوف تيفي''

كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، مؤخرا، أن النتائج الحسابية، تشير إلى أن شهر رمضان المقبل بالمغرب سيكون في 29 يوما، وأن أول أيامه سيكون يوم الخميس 17 ماي 2018.

وأكد العيساوي أن يوم عيد الفطر سيكون هو الجمعة 16 يونيو 2018، أما عيد الأضحى فسيكون يوم الأربعاء 22 غشت، حيث سيحصل الموظفون على عطلة 6 أيام من 18 غشت إلى غاية الخميس 23 غشت.

وأشار العيساوي أن حساباته تشير كذلك إلى أن فاتح محرم 1440 سيكون الثلاثاء 11 شتنبر وذكرى المولد النبوي ستكون يوم الثلاثاء 20 نونبر.

وعلاقة بشهر رمضان، أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة السعودي ''زياد الجهني''، أمس السبت، أن شهر رمضان المقبل هو أول ''رمضان'' يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه.

وقال ''الجهني'' لموقع سبق السعودي: ''يعتبر رمضان القادم بأكمله في فصل الربيع، وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه''، متوقعا أن يكون شهر شعبان المقبل ثلاثين يوماً، بينما يكون شهر رمضان ناقصاً، وأول أيام رمضان 17 ماي.

وأشار الجهني إلى أنه بعد 5 سنوات سيكون شهر رمضان في الشتاء ومربعانية البرد والليالي الطِوال، أي عام 1444هـ.

 

‫شوف تيفي

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