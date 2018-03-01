تطورات قضية الصحراء المغربية والاستفزازات الانفصالية تعجل باجتماع رئيس الحكومة بزعماء الأحزاب السياسية اليوم ﻿

علمت ''شوف تيفي من مصادرها أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سيجتمع يومـــه الأحد بمقر رئاسة الحكومة، بزعماء الأحزاب السياسية على الساعة الثانية عشر والنصف زوالاً، ، وذلك لتدارس تطورات قضية

''شـــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي من مصادرها أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سيجتمع يومـــه الأحد بمقر رئاسة الحكومة، بزعماء الأحزاب السياسية على الساعة الثانية عشر والنصف زوالاً، ، وذلك لتدارس تطورات قضية الصحراء المغربية، والاستفزازات الانفصالية في المنطقة.

وسيتطرق هذا الاجتماع، إلى مناقشة آخر تطورات ومستجدات قضية الوحدة الترابية، وخاصة بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''كوهلر'' أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تتزامن أيضا مع التقرير السنوي الذي من المنتظر أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية في هذا الشهر.