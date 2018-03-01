عاجل..هذا مصير منعش عقاري لقاوه بين الفنيدق والقصر الصغير كلو دمايات بين الحياة والموت وعندو مبلغ مالي كبير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المنعش العقاري، الذي عثر عليه قبل أسبوع غارقا في بحر من الدماء بمنطقة الدالية، فارق الحياة مساء أمس السبت، بقسم الإنعاش بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المنعش العقاري، الذي عثر عليه قبل أسبوع غارقا في بحر من الدماء بمنطقة الدالية، فارق الحياة مساء أمس السبت، بقسم الإنعاش بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا معمقا للكشف عن هوية المتورطين في جريمة قتل المنعش العقاري المنحدر من مدينة طنجة.

وكان مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' قد كشف سابقا عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بهذا المنعش، حيث أكد أن الأمر يتعلق بـ ''ز.م'' والذي عثرت عليه مصالح الدرك الملكي بمنطقة الدالية المتواجدة بين الفنيدق والقصر الصغير، وهو مرمي إلى جانب سيارته وبه إصابات جد خطيرة على مستوى الرأس، بالإضافة إلى إصابته بكسور بالقفص الصدري والأقدام.

وأشار ذات المصدر أن المنعش العقاري عثر عليه غارقا في بحر من الدماء وإلى جانبه مبلغ مالي كبير، وهو ما يشير إلى أن هناك احتمالا أن يكون قد سقط ضحية إحدى المافيات أو بسبب تصفية حسابات، مبرزا أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.