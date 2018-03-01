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الجامعة تتجه إلى فرض عقوبات على سعيد حسبان

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 09:21 الجامعة تتجه إلى فرض عقوبات على سعيد حسبان | سبور
الجامعة تتجه إلى فرض عقوبات على سعيد حسبان
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، يتجه إلى فرض عقوبات ثقيلة في حق رئيس فريق الرجاء الرياضي ، سعيد حسبان، بعد تأجيله الجمع العام الاستثنائي إلى

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، يتجه إلى فرض عقوبات ثقيلة في حق رئيس فريق الرجاء الرياضي ، سعيد حسبان، بعد تأجيله الجمع العام الاستثنائي إلى 13 أبريل الحالي، الذي كان مقررا إجراؤه يوم أمس السبت.

وأضافت ذات المصادر، أن فوزي لقجع أسر لمقربيه، بأن حسبان تجاوز قرارات الجامعة، حيث كانت الجامعة قد طالبت من حسبان بإكمال جدول أعمال الجمع العام الأخير، خاصة النقطة المتعلقة بانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، و بحضور منخرطي الموسم الرياضي 2016-2017، غير أن حسبان تحدى الجامعة وقرر عقد الجمع العام ، خارج الآجال المحددة، و بحضور منخرطي الموسم الرياضي 2017-2018 .

ويذكر أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيعقد يوم الثلاثاء المقبل ، اجتماعا لمناقشة تأجيل سعيد حسبان الجمع العام الاستثنائي إلى 13 أبريل الجاري.

‫شوف تيفي

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فوزي لقجع سعيد حسبان شوف سبور

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