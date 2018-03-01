بالـــفيديو..اعتداء وحشي على فتاة محجبة من رجل أمريكي داخل مستشفى ﻿

تعرضت فتاة محجبة إلى اعتداء وحشي من قبل رجل أمريكي، داخل مستشفى ، وفقا لما نشرت صحيفة ''ميترو'' البريطانية يومه الأحد.

''شوف تيفي''

تعرضت فتاة محجبة إلى اعتداء وحشي من قبل رجل أمريكي، داخل مستشفى ، وفقا لما نشرت صحيفة ''ميترو'' البريطانية يومه الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن ''جون ديليز'' البالغ من العمر 57، اعتدى بلكمة وحشية على فتاة محجبة تبلغ من العمر 19 عاما، دون أي سبب يذكر، ووقع الاعتداء قبل أيام، في مستشفى بومونت، في ديربورن بولاية ميشيجان، وزادت ''ميترو'' أن المعتدي كان خرج لتوه من المصحة العقلية، وأقر بأنه مذنب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الفتاة، التي لم تكشف عن هويتها، ومحاميها ماجد مغني، قولهما إن الهجوم سببه الكراهية والعنصرية ضد الإسلام، إذ إن الضحية هي الوحيدة التي كانت ترتدي الحجاب، ويواجه المستشفى الذي شهد على الحادثة بدفع مبلغ يتجاوز 25 ألف دولار للضحية، نظير فشله في منع الهجوم.

يشار إلى أن المعتدي تم تحويله إلى المركز الأمني، قبل المباشرة في إجراءات محاكمته.