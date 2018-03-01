رغم تالقه الملفت محمد صلاح خارج أجندة الريال وبرشلونة ﻿

أكدت صحيفة ''أكسبريس'' البريطانية، اليوم الأحد، أن المهاجم الدولي المصري لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح سيستمر لموسم آخر مع ناديه الحالي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب رغم تألقه

'' شوف سبور''

أكدت صحيفة ''أكسبريس'' البريطانية، اليوم الأحد، أن المهاجم الدولي المصري لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح سيستمر لموسم آخر مع ناديه الحالي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب رغم تألقه الملفت في الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير إعلامية، أن محمد صلاح لا وجود له على أجندة عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت ذات المصادر، أن هدف برشلونة الأساسي في الميركاتو المقبل، سيكون هو الفرنسي أنطون غريزمان نجم هجوم أتلتيكو مدريد، والذي سيكلف نحو 100 مليون يورو.

و أكدت الصحيفة أن هناك رفضا في معسكر ريال مدريد, للتعاقد مع صلاح، حيث يضع النادي الملكي عينه على أهداف أخرى، مثل إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.