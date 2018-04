هام..القهوة كحلة كتدير السرطان ﻿

قام قاض أمريكي بإلزام بائعي القهوة بنشر تحذيرات تفيد بأن القهوة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مالكي المقاهي ومتناوليها.

''شوف تيفي''

قام قاض أمريكي بإلزام بائعي القهوة بنشر تحذيرات تفيد بأن القهوة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مالكي المقاهي ومتناوليها.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' يومه الأحد، فقد كانت مؤسسة تدعى مجلس التعليم وأبحاث السموم (Council for Education and Research on Toxins)، قد رفعت القضية، وأكدت أن نحو 90 مقهى رفضوا تقديم ''تحذيرات واضحة'' للعملاء بشأن احتواء القهوة على مادة قد تعرّض المرضى لخطر الإصابة بالسرطان.

وأكدت الوكالة أن المادة، تعرف باسم ''الأكريلاميد''، وهو مركب كيميائي سام ليس له رائحة ويذوب في الماء.