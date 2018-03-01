الرجاء يستعيد جمهوره ونجم الخطوط الدفاعية ﻿

استعاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إسماعيل بلمعلم، في المباراة اليوم الأحد أمام ضيفه الفتح الرباطي، بالمركب الرياضي محمد الخامس، برسم الدورة 23 من البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

استعاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إسماعيل بلمعلم، في المباراة اليوم الأحد أمام ضيفه الفتح الرباطي، بالمركب الرياضي محمد الخامس، برسم الدورة 23 من البطولة الاحترافية.

ويخوض المدافع بلمعلم مباراته رفقة النسور، لتدعيم الخط الدفاعي، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام أولمبيك آسفي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد استنفاذه عقوبة التوقيف لمباراة واحدة لجمعه 4 إنذارات.

ومن المنتظر أن تعرف المباراة حضورا جماهيريا مهما بعد انتهاء عقوبة '' الويكلو'' ضد اتحاد طنجة وأولمبيك آسفي، بسبب العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية على الرجاء، إثر أحداث الشغب التي شهدها مركب مراكش.