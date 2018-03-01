 انفـــــراد.. شهرين قبل مونديال روسيا..رونار يُــغادر المنتخب المغربي و هذه هي الرسالة التي تركها قبل استقالته ﻿
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انفـــــراد.. شهرين قبل مونديال روسيا..رونار يُــغادر المنتخب المغربي و هذه هي الرسالة التي تركها قبل استقالته

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 08:05 انفـــــراد.. شهرين قبل مونديال روسيا..رونار يُــغادر المنتخب المغربي و هذه هي الرسالة التي تركها قبل استقالته | سبور
انفـــــراد.. شهرين قبل مونديال روسيا..رونار يُــغادر المنتخب المغربي و هذه هي الرسالة التي تركها قبل استقالته
في خبر غير متوقع، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار ،قدم استقالته و غادر المنتخب المغربي شهرين قبل مونديال روسيا2018.

شـــــوف تيفي:م غطـــاس

في خبر غير متوقع، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار ،قدم استقالته و غادر المنتخب المغربي شهرين قبل مونديال روسيا2018.

و كشفت مصادرنا، أن خبر الاستقالة نزل كالصاعقة على الجامعة المغربية لكرة القدم ،خصوصا رئيسها الذي كان يأمل خيرا في الناخب الوطني هيرفي رونار.

رونار و قبل مغادرة مقر إقامته بالصخيرات، ترك رسالة مؤثرة أخبر فيها المغاربة خصوصا متتبعي شوف تيفي'' أن الخبر أعلاه ليس سوى كذبة أبريل عمدت على نشرها ''شوف تيفي'' وذلك في سياق تقليد سنوي تُمارسه كبريات الصحف العالمية بهدف المُزاح، مع متمانياتنا للمنتخب المغربي كل التوفيق خلال هذه المنافسة الصعبة الذي تأهل لها بفضل حكامة رونار و خطته ،حيث أدخل الفرحة على قلوب المغاربة بعد حوالي 20 سنة من الغياب على المونديال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب رونار سكوب كذبة أبريل رونار

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