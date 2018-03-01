أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الاطلسية الوسطى والجنوبية خلال الصباح والليل.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الاطلسية الوسطى والجنوبية خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول قطرات مطرية متفرقة ، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي الجهات الأخرى.

وسيلاحظ هبوب زوابع رملية تهم محليا الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى منتظمة نوعا ما وستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وضعيفة من الشمال بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس وبالغرب والشاوية ،وما بين 11 و 16 درجة بكل من دكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة والحوز والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية ،وما بين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة واللوكوس والواجهة المتوسطية ، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، ، وما بين 25 و30 درجة بالحوز والرحامنة وسهول تادلة وسوس والجنوب الشرقي ،وما بين 31 و34 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.