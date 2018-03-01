بدر سيوان يتوج بطلا للعرب في رياضة الترياثلون ﻿

توج المغربي بدر سيوان ، صباح اليوم السبت ، بطلا للعرب واحتل مركز الصدارة إفريقيا ضمن منافسات كأس إفريقيا والبطولة العربية المفتوحة التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية.

''شوف سبور''

توج المغربي بدر سيوان ، صباح اليوم السبت ، بطلا للعرب واحتل مركز الصدارة إفريقيا ضمن منافسات كأس إفريقيا والبطولة العربية المفتوحة التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتقدم بدر سيوان، عميد الفريق المغربي،حامل اللقب الإفريقي في مسابقة ( الصفوة )، التي عرفت مشاركة رياضيين من 16 بلدا من إفريقيا والعالم العربي وأوروبا وأمريكا وآسيا، على المصري محمد خالد والسوري محمد صباغ.

وقد نجح سيوان ، صاحب المركز 42 عالميا والأول إفريقيا في مسابقة ( الصفوة لأقل من 23 سنة) في بطولة العالم الأخيرة بروتردام ، في إضافة اللقب العربي إلى الإفريقي الذي أحرزه يوم 7 ماي بالحمامات ( تونس ) والذي سيدافع عنه خلال البطولة الإفريقية التي ستقام بالرباط يومي 21 و 22 أبريل المقبل والمؤهلة لبطولة العالم بغولد كوست ( أستراليا) في شتنبر القادم.

وفي مسابقة الصفوة لأقل من 23 سنة أحرز أمين فريح، الفائز بالنسخة الأولى للجائزة الوطنية الكبرى يوم ثالث دجنبر الماضي بالداخلة، الميدالية الفضية في البطولة العربية المفتوحة.

أما الناشئة كريمة كانون ، وصيفة بطلة العرب وإفريقيا في فئة الفتيات في دورة الحمامات ( تونس ) السنة الماضية، فقد حافظت على مركزها الثاني ، علما بأنها خضعت لتدريب تكويني في عين المكان منذ 21 من الشهر الجاري.

وفي مسابقة الفتيان احتل عبد الرحمان الزعري الجابري المركز الخامس.