 الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس تسلط الضوء على الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية ﻿
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الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس تسلط الضوء على الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 04:26 الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس تسلط الضوء على الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية | بوليتيك
الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس تسلط الضوء على الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية
نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس يوما دراسيا جهويا حول موضوع الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية ،

''شوف تيفي''

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس يوما دراسيا جهويا حول موضوع الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية ، وذلك يوم السبت 31 مارس 2018 بمقر جماعة فاس بحضور أزيد من 360 من ممثلي الجمعيات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين ووسائل الإعلام.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مجالس الجهات والجماعات الترابية من أجل تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تضمنها الدستور، وإحداث دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود بغية جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي المحلي.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي بنسخة منه فخلال الجلسة الافتتاحية اعتبر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجمعيات تعد رافعة من رافعات التنمية لبلادنا، ووجه إليها التحية لما تقوم به من أعمال ومهام يهرب منها الكثيرون؛ حيث لا

يمكن لأحد تجاهل مجهودات الحركة الجمعوية ودورها في عدد من الإصلاحات وإقرار عدد من الحقوق السياسية والثقافية (مدونة الأسرة، إقرار الحقوق اللغوية والثقافية، هيئة الإنصاف والمصالحة، وحماية القيم والأخلاق والهوية الوطنية...).


وأبرز الوزير أن الملك محمد السادس ، اعتبر سنة 2002 أن الجمعيات تشكل ثروة وطنية هائلة كما دعا الملك سنة 2007 إلى الحرص على التكامل بين الديموقراطية النيابية التقليدية والديموقراطية التشاركية العصرية، وبعد أن استعرض السيد الوزير محاور اللقاءات الجهوية التشاورية السابقة التي خصص لكل منها قضية أساسية (الديموقراطية التشاركية وأليات التشاور بسلا، والديموقراطية التشاركية والأمن المجتمعي بالدار البيضاء، والديموقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد بمراكش).

وعرج على مجالات تدخل وعمل الجمعيات (التضامن والرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، الاقتصاد التضامني والفلاحة التضامنية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البيئة ومحاربة الأمية...)، توقف عند محور لقاء اليوم بفاس حول التنمية المجالية وأهمية دور المجتمع المدني في الحد من الفوارق والتفاوتات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو تنموية أو صحية او تعليمية بين المناطق، حيث ذكر أمثلة دالة على التفاوت الحاصل بين المناطق في معدلات البطالة والأمية والمجال الصحي والهدر المدرسي وغيرها، ودعا إلى بلورة نموذج في كيفية مساهمة المجتمع المدني في الحد من هذه الفوارق يتم اعتماده على الصعيد الوطني.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جهة فاس- مكناس. ومجلس جماعة فاس، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة المولى إسماعيل، والجامعة الأورمتوسطية، وجامعة الأخوين.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات ووسائل عمل، وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة. وتشمل مجالات التنسيق والتعاون بين الأطراف على عدة إجراءات .

‫شوف تيفي

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