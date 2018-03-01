الاتحاد البرلماني العربي يندد بقوة بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض ﻿

ندد الاتحاد البرلماني العربي، بقوة، بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض، خاصة إقدامها على قتل ما لا يقل عن ستة عشر مواطنا فلسطينيا وجرح المئات.

''شوف تيفي''

ندد الاتحاد البرلماني العربي، بقوة، بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض، خاصة إقدامها على قتل ما لا يقل عن ستة عشر مواطنا فلسطينيا وجرح المئات.

وطالب الاتحاد البرلماني العربي في بيان له، اليوم السبت، بالوقف الفوري لممارسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض الوجود الفلسطيني في أرض فلسطين، منددا بعمليات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال.

وأدان الاتحاد قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنضال الذي يمارسه الشعب الفلسطيني كحق مشروع من أجل استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة، مذكرا المجموعة الدولية، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي، بضرورة توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وإدانة ممارسات الاحتلال وإجباره على احترام الحق في الاحتجاج المكفول للشعب الفلسطيني بموجب المواثيق والعهود الدولية.

وأكد البيان أن الحق في العودة هو جزء من الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف التي أقرتها المجموعة الدولية وتكفلها المواثيق الحقوقية الدولية، معلنا أن آخر التطورات على الأرض في فلسطين ستكون موضوع بحث من جانب مؤتمر الاتحاد في دورته السابعة والعشرين يوم خامس أبريل المقبل في القاهرة.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي دعمه اللامشروط لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل العودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا دعمه لجميع الأشكال النضالية التي نظمتها القوى الفلسطينية بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض.