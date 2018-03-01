 تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رئيس مجلس النواب يؤكد على أن التعاون جنوب-جنوب خيار استراتيجي للمملكة المغربية | بوليتيك

رئيس مجلس النواب يؤكد على أن التعاون جنوب-جنوب خيار استراتيجي للمملكة المغربية

الاتحاد البرلماني العربي يندد بقوة بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض | دولي

الاتحاد البرلماني العربي يندد بقوة بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض

ضلوع أحد الموقوفين السوريين في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة موايين لما يسمى بـ: الدولة الإسلامية بسوريا والعراق | مجتمع

ضلوع أحد الموقوفين السوريين في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة موايين لما

تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي | مجتمع

تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي

المغرب يــدخل على الخط في قضية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين أثناء مشاركتهم في مظاهرات بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض | بوليتيك

المغرب يــدخل على الخط في قضية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على إطلاق النار على متظاهرين

التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس | مجتمع

التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة

المغرب سيشغل ابتداء من فاتح أبريل منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين | بوليتيك

المغرب سيشغل ابتداء من فاتح أبريل منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية

أستاذ سابق اعتدى على مدير إسباني بعد طرده و هدد أستاذا بلجيكيا آخر بالقنيطرة | مجتمع

أستاذ سابق اعتدى على مدير إسباني بعد طرده و هدد أستاذا بلجيكيا آخر بالقنيطرة

الشبكة المغربية الأمريكية تعلن عن الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للإعلام حول الأخبار الزائفة | إعلام وتواصل

الشبكة المغربية الأمريكية تعلن عن الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للإعلام حول '' الأخبار الزائفة''

تبدال السوايع راحة..

تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 02:31 تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي | مجتمع
تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي
تأهل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي، وذلك خلال الاقصائيات التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب من 29

''شوف تيفي'' 

تأهل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي، وذلك خلال الاقصائيات التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب من 29 إلى 31 مارس الجاري وشارك فيها تلاميذ المديريتين الإقليميتين لوادي الذهب و أوسرد .

وهكذا تأهل خمسة تلاميذ من الجهة للمشاركة في النهائيات الوطنية المزمع تنظيمها في أواسط شهر أبريل القادم بمدينة وجدة، عاصمة الثقافة العربية لهذه السنة، حيث فاز التلميذ عبد الرحمن الحيداوي (الثانوية التأهيلية الإمام مالك) بالمرتبة الأولى، والتلميذة سلسبيل لمين (الثانوية الإعدادية وادي الذهب) بالرتب الثانية، والتلميذة وفاء بويمجن (ثانوية ابن طفيل الإعدادية) بالمرتبة الثالثة، والتلميذة فاطمة الزهراء ايت بولمان (مدرسة مولاي الحسن الابتدائية) بالمرتبة الرابعة .

وفي فئة ذوي الهمم، والتي تهم التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأهلت التلميذة هالة الوكيلي( مدرسة وادي الشياف الابتدائية)، وبلغ عدد المسجلين في هذه النسخة أربعة آلاف و 398 تلميذا خلال المراحل الاربع للاقصائيات وكذا كل الفئات المعنية، حيث تمكن 700 تلميذ من إتمام قراءة 50 كتابا، وتأهل منهم للإقصائيات الجهوية 95 تلميذا.

واعتبر المشرفون الجهويون والإقليميون على القطاع، أن هذا المشروع الثقافي و التربوي السنوي، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة إسهاما منها في تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتحبيبها للناشئة من المتعلمات و المتعلمين، ''إنجازا مشرفا للجهة''.

وبهذه المناسبة، أكد المنسق الجهوي لمسابقة تحدي القراءة العربي بالأكاديمية، خالد البكيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإقصائيات ''تسهم لا محالة في النهوض بالتحصيل الدراسي عبر الرفع من منسوب الفعل القرائي النوعي، لما توفره القراءة والشغف بالكتاب من ارتقاء بالسلوك المدني، وتجذير الفكر الناقد، وتشجيع الإبداع في صفوف الناشئة، وما يترتب عن هذه الخصال من ترسيخ لقيم الحوار و التسامح و الانفتاح و التعايش بين الثقافات و الديانات و الحضارات''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العرب تأهل مسابقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ضلوع أحد الموقوفين السوريين في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة موايين لما يسمى بـ: الدولة الإسلامية بسوريا والعراق | مجتمع

ضلوع أحد الموقوفين السوريين في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة موايين لما يسمى بـ: ''الدولة الإسلامية'' بسوريا والعراق

التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس | مجتمع

التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس

أستاذ سابق اعتدى على مدير إسباني بعد طرده و هدد أستاذا بلجيكيا آخر بالقنيطرة | مجتمع

أستاذ سابق اعتدى على مدير إسباني بعد طرده و هدد أستاذا بلجيكيا آخر بالقنيطرة

مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو واش معندكش اختك بواقعة حمارة سيدي قاسم | مجتمع

مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو ''واش معندكش اختك'' بواقعة ''حمارة سيدي قاسم''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 01 أبريل 2018 | الطقس
منذ 45 دقيقة

أحوال الطقس : 01 أبريل 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :01 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :01 أبريل 2018 | شوف تيفي

شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل هدفا خرافيا في أول ظهور له بالدوري الأمريكي | قنوات أخرى

شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل هدفا خرافيا في أول ظهور له بالدوري الأمريكي

بالفيديو..سوق مغربي في قلب مدينة طورينو الإيطالية | قنوات أخرى

بالفيديو..سوق مغربي في قلب مدينة طورينو الإيطالية

﻿

آخر المستجدات

رئيس مجلس النواب يؤكد على أن التعاون جنوب-جنوب خيار استراتيجي للمملكة المغربية | بوليتيك
منذ 3 دقائق

رئيس مجلس النواب يؤكد على أن التعاون جنوب-جنوب خيار استراتيجي للمملكة المغربية

الاتحاد البرلماني العربي يندد بقوة بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض | دولي

الاتحاد البرلماني العربي يندد بقوة بما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض

ضلوع أحد الموقوفين السوريين في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة موايين لما يسمى بـ: الدولة الإسلامية بسوريا والعراق | مجتمع

ضلوع أحد الموقوفين السوريين في إرسال وتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقاتلين مغاربة موايين لما

تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي | مجتمع

تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.