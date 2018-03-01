تأهيل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي ﻿

تأهل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي، وذلك خلال الاقصائيات التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب من 29

''شوف تيفي''

تأهل خمسة تلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب لنهائيات النسخة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي، وذلك خلال الاقصائيات التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب من 29 إلى 31 مارس الجاري وشارك فيها تلاميذ المديريتين الإقليميتين لوادي الذهب و أوسرد .

وهكذا تأهل خمسة تلاميذ من الجهة للمشاركة في النهائيات الوطنية المزمع تنظيمها في أواسط شهر أبريل القادم بمدينة وجدة، عاصمة الثقافة العربية لهذه السنة، حيث فاز التلميذ عبد الرحمن الحيداوي (الثانوية التأهيلية الإمام مالك) بالمرتبة الأولى، والتلميذة سلسبيل لمين (الثانوية الإعدادية وادي الذهب) بالرتب الثانية، والتلميذة وفاء بويمجن (ثانوية ابن طفيل الإعدادية) بالمرتبة الثالثة، والتلميذة فاطمة الزهراء ايت بولمان (مدرسة مولاي الحسن الابتدائية) بالمرتبة الرابعة .

وفي فئة ذوي الهمم، والتي تهم التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأهلت التلميذة هالة الوكيلي( مدرسة وادي الشياف الابتدائية)، وبلغ عدد المسجلين في هذه النسخة أربعة آلاف و 398 تلميذا خلال المراحل الاربع للاقصائيات وكذا كل الفئات المعنية، حيث تمكن 700 تلميذ من إتمام قراءة 50 كتابا، وتأهل منهم للإقصائيات الجهوية 95 تلميذا.

واعتبر المشرفون الجهويون والإقليميون على القطاع، أن هذا المشروع الثقافي و التربوي السنوي، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة إسهاما منها في تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتحبيبها للناشئة من المتعلمات و المتعلمين، ''إنجازا مشرفا للجهة''.

وبهذه المناسبة، أكد المنسق الجهوي لمسابقة تحدي القراءة العربي بالأكاديمية، خالد البكيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإقصائيات ''تسهم لا محالة في النهوض بالتحصيل الدراسي عبر الرفع من منسوب الفعل القرائي النوعي، لما توفره القراءة والشغف بالكتاب من ارتقاء بالسلوك المدني، وتجذير الفكر الناقد، وتشجيع الإبداع في صفوف الناشئة، وما يترتب عن هذه الخصال من ترسيخ لقيم الحوار و التسامح و الانفتاح و التعايش بين الثقافات و الديانات و الحضارات''.