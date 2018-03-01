المغرب يــدخل على الخط في قضية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين أثناء مشاركتهم في مظاهرات بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض ﻿

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية، التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف، تدين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس على إطلاق النار على متظاهرين

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية، التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف، تدين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس على إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين عزل أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 ليوم الأرض مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير منهم.



وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم السبت، أن المملكة المغربية، إذ تستنكر لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام القوة المفرطة دون أدنى مراعاة للطابع السلمي لهذه المظاهرات، تؤكد أن الوضع في المنطقة يحتاج إلى الهدوء وضبط النفس بعيدا عن أي أعمال عنف أو تصعيد.



وجددت المملكة المغربية ، يشير البلاغ، وقوفها إلى جانب السلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.