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التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 02:01 التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس | مجتمع
التوقيع على مذكرة تفاهم بين عدة أطرف لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس
وقعت ، اليوم السبت ، بالعاصمة العلمية للمملكة مذكرة تفاهم بين عدة أطراف تخص تعزيز آليات التعاون والتشارك حول الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس.

''شوف تيفي''

وقعت ، اليوم السبت ، بالعاصمة العلمية للمملكة مذكرة تفاهم بين عدة أطراف تخص تعزيز آليات التعاون والتشارك حول الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية بجهة فاس-مكناس.

ووقع هذه الاتفاقية السادة مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الصقلي النائب الأول لرئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وإدريس الأزمي الإدريسي رئيس جماعة فاس، وعمر الصبحي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وحسن السهبي رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس، إضافة إلى ممثل عن جامعة الأخوين بإفران.

وتهدف هذه المذكرة الموقعة في افتتاح اليوم الدراسي الجهوي حول ''الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية''، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر لكل منها من خبرات ووسائل عمل، وتكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من أجل النهوض بتنمية مجالية رائدة بجهة فاس-مكناس.

وتقضي المذكرة بإحداث هيئة للبحث العلمي والتكوين بمشاركة الأطراف الموقعة، وإنجاز دراسات ذات الصلة بقضايا التنمية المجالية وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتنظيم أيام دراسية وندوات، وتيسير تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا الديمقراطية التشاركية، فضلا عن خلق أنشطة مشتركة للتواصل في ما يهم مجال هذه الديمقراطية.

ويغتني هذا اليوم الدراسي المنظم بتنسيق مع مجلس جهة فاس-مكناس، وجماعة فاس، بثلاث ورشات، وبندوة علمية تبحث في محاور، منها الديمقراطية التشاركية كرافعة للتنمية المجالية، وتقليص الفوارق المجالية كمدخل للتنمية الترابية المندمجة، والمخططات والبرامج التنموية المخصصة للعالم القروي، والتنمية القروية من خلال برنامج التنمية الجهوي لجهة فاس-مكناس.

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