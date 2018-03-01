أستاذ سابق اعتدى على مدير إسباني بعد طرده و هدد أستاذا بلجيكيا آخر بالقنيطرة ﻿

أقدم أستاذ سابق في مؤسسة تعليمية كاثوليكية خاصة على تعريض مدير المؤسسة الإسباني الجنسية لاعتداء جسدي بواسطة المقبض الخشبي لسكين كان بحوزته، كما قام بتهديد أستاذ زائر من جنسية بلجيكية بعدما حاصره

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أقدم أستاذ سابق في مؤسسة تعليمية كاثوليكية خاصة على تعريض مدير المؤسسة الإسباني الجنسية لاعتداء جسدي بواسطة المقبض الخشبي لسكين كان بحوزته، كما قام بتهديد أستاذ زائر من جنسية بلجيكية بعدما حاصره داخل فصل دراسي وذلك في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه السبت بمدينة القنيطرة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن المشتبه به، الذي سبق طرده من المؤسسة التعليمية المذكورة منذ سنوات، قام بتعنيف مدير المؤسسة مما تسبب له في جروح، ثم شرع في تهديد الأستاذ البلجيكي الذي يوجد في مهمة تعليمية مؤقتة بنفس المؤسسة، وذلك قبل أن يصعد إلى أعلى البناية المدرسية ويهدد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي ومحاولة الانتحار.

وأشار البلاغ إلى أن عناصر الشرطة القضائية لا زالت تواصل تدخلاتها الميدانية بهدف تحييد الخطر الناجم عن المعني بالأمر ومنعه من إيذاء نفسه، بينما تم الاستماع إلى كل من مدير المؤسسة المصاب، وكذا الأستاذ البلجيكي الذي كان ضحية لفعل التهديد.