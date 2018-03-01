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برشلونة يعود من بعيد ويحقق تعادلا بطعم الانتصار أمام إشبيلية

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 00:30 برشلونة يعود من بعيد ويحقق تعادلا بطعم الانتصار أمام إشبيلية | سبور
برشلونة يعود من بعيد ويحقق تعادلا بطعم الانتصار أمام إشبيلية
عاد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم من بعيد وحقق نتيجة التعادل بهدفين في كل شباك أمام إشبيلية خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب سانشيز بيزخوان، برسم الجولة 30 من الليغا.

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عاد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم من بعيد وحقق نتيجة التعادل بهدفين في كل شباك أمام إشبيلية خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب سانشيز بيزخوان، برسم الجولة 30 من الليغا.

وسجل اللاعب فرانكو فاسكيز أولى أهداف المباراة لصالح إشبيلية في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتفوق النادي الأندلسي مع تراجع واضح لأداء برشلونة ليتمكن المهاجم الكولومبي مورييل من تعزيز تفوق إشبيلية بتوقيع الهدف الثاني بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وعاد فريق برشلونة في النتيجة في اللحظات الأخيرة عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 88، ثم جاء هدف التعادل من توقيع ليونيل ميسي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، حافظ برشلونة على صدارة الليغا بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد، والذي سيلعب غداً الأحد.

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