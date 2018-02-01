الشبكة المغربية الأمريكية تعلن عن الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للإعلام حول '' الأخبار الزائفة'' ﻿

نظمت الشبكة المغربية الأمريكية ''MAN'' اليوم السبت 31 مارس ندوة صحفية بمدينة المحمدية؛ حيت أعلنت من خلالها عن تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للإعلام بعنوان ''الأخبار الزائفة وعلاقتها بالسياسة

شوف تيفي : علاء الصنوبري

نظمت الشبكة المغربية الأمريكية ''MAN'' اليوم السبت 31 مارس ندوة صحفية بمدينة المحمدية؛ حيت أعلنت من خلالها عن تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للإعلام بعنوان ''الأخبار الزائفة وعلاقتها بالسياسة والصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية''.

و من المرتقب أن ينعقد المنتدى يوم 20 أبريل بالمركز الدولي للصحافيين بواشنطن، وسيشارك في هذه التظاهرة ثلة من الإعلاميين الأمريكيين والمغاربة والعرب المتخصصين في الشأن الإعلامي لنقل تجاربهم الإعلامية وكيفية تعاطيهم ومحاربتهم للأخبار الزائفة.

كما سيناقش المشاركون العواقب المحلية والدولية للأخبار الزائفة ودور وسائل الإعلام في الحد منها.