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غاريدو ينفجر في وجه الكرة المغربية ويعتبر لاعب البطولة فوضوي

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 22:57 غاريدو ينفجر في وجه الكرة المغربية ويعتبر لاعب البطولة فوضوي | سبور
غاريدو ينفجر في وجه الكرة المغربية ويعتبر لاعب البطولة فوضوي
يرى خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب المغربي فوضوي في سلوكه مقارنة مع اللاعب الإسباني كاستنتاج شخصي له بعدما قضى تجربة كمدرب داخل القلعة الخضراء.

شوف سبور

يرى خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب المغربي فوضوي في سلوكه مقارنة مع اللاعب الإسباني كاستنتاج شخصي له بعدما قضى تجربة كمدرب داخل القلعة الخضراء.

وقال غاريدو، إن المدرب في الدوري الإسباني يتعامل مع لاعبين تلقوا تكوينا قاعديا يستمر لعدة سنوات في حين أن الكرة بالمغرب مختلفة تماما.

وتابع قائلا :'' المدرب في المغرب يتعامل مع لاعب يحتاج تقويما على عدة جوانب من بينها مثلا التغذية، الراحة، الانضباط في الوقت، التكتيك، يمكن القول إن اللاعب المغربي تقريبا فوضوي، ويميل إلى اللعب الفردي''.

وأضاف'' لم يفز النادي بأي لقب منذ خمس سنوات، وهو مازاد من الضغط على الفريق''.

وأكد المدرب الإسباني، أنه على علم بالمشاكل التي يعاني منها الفريق قبل التعاقد مع النادي لكنه قال مع نفسه إنه يمكن تجاوز ذلك.

 

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شوف سبور المغرب الرجاء غاريدو

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