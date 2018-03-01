بنهاشم يرد على الجماهير الرجاوية الغاضبة ﻿

وجه مدرب فريق أولمبيك آسفي، عبر صفحته الرسمية في ''الفايسبوك''، رسالة للجماهير المغربية والرجاوية خاصة، يفسر من خلالها سبب رد فعله تجاه الطاقم التقني للنسور.

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وجه مدرب فريق أولمبيك آسفي، عبر صفحته الرسمية في ''الفايسبوك''، رسالة للجماهير المغربية والرجاوية خاصة، يفسر من خلالها سبب رد فعله تجاه الطاقم التقني للنسور.

وقال مدرب آسفي، إن حوادث السب والشتم بين اللاعبين تحدث بشكل عادي في المباريات في إشارة إلا أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تصل إلى الأطر والمسيرين.

وتابع قائلا :'' ماحدث أني بشكل عفوي تدخلت لأنني رأيت مؤطرا يريد معالجة مشكل بمشكل أكبر منه...لم اقصد البووز كما ادعى البعض..فأول ما نركز عليه قبل التمارين البدنية والمهارات التكتيكية ..هي الاخلاق..''

ويرى بنهاشم، أنه من المفروض أن يتم توجيه اللاعب إذا وقع في الخطأ قائلا :'' إن أخطأ اللاعبان فكان يجب توجيههما بعد نهاية المباراة ..بعد أن تكون أعصابهما باردة ..ونشرح لهما أن الرياضة قبل كل شيء تربية وأخلاق..''

وعبرت جماهير فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن غضبها من التصرف الذي أقدم عليه محمد أمين بنهاشم مدرب فريق آسفي بعد أن عاتب أحد أعضاء الطاقم التقني للنادي الأخضر، بعدما سب أحد لاعبيه.