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مثيـــر وبالصور .. ''إلياس العماري'' يترأس يومـا دراسيا ليس له عنوان ولاشعار ولا موضوع ويثير سخرية فيسبوكيين

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 22:04 مثيـــر وبالصور .. إلياس العماري يترأس يومـا دراسيا ليس له عنوان ولاشعار ولا موضوع ويثير سخرية فيسبوكيين | بوليتيك
مثيـــر وبالصور .. ''إلياس العماري'' يترأس يومـا دراسيا ليس له عنوان ولاشعار ولا موضوع ويثير سخرية فيسبوكيين
في سابقة من نوعــها افتتح ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة صباح يومه السبت 31 مارس ، أشغال يوم دراسي بمدينة مراكش.

''شـوف تيفي''

في سابقة من نوعــها افتتح ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة صباح يومه السبت 31 مارس ، أشغال يوم دراسي بمدينة مراكش.

وتــداول العديد من النشطاء والمتتبعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك صور اليوم الدراسي الذي افتتحه ''إلياس العماري'' ، بنوع من السخرية والاستهزاء حيث أثار معلقون ''لافتة'' اللقاء والتي كانت خلف المتواجدين بالمنصة والتي ذكرت أسماء المشاركين، واكتفت به إلى جانب أن طبيعة اللقاء ''يوم دراسي'' لا غير ، خلاف العرف عند الفعاليات السياسية والجمعوية في كل اللقاءات السياسية وغيرها ، والتي دأبت الإشارة إلى عنوان اليوم الدراسي وشعاره وموضوعه ، وهو ما غاب بشكل كلي.

وشارك في أشغال اليوم الدراسي المذكور أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي وأعضاء سكرتارية المجلس الوطني، والمكاتب الوطنية لمنظمات ومنتديات الحزب، واللجنة الوطنية لممثلي أعضاء المجلس الوطني بالجهات.

 

‫شوف تيفي

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الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري شوف تيفي

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