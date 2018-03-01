هــا المعقول..ضبط ملياردير روسي لاختلاسه أموال الملعب الذي سيحتضن مباراة المغرب ضد إسبانيا في المونديال.. وهـذه التفاصيل ﻿

ألقت السلطات الروسية، القبض على ملياردير روسي؛ للاشتباه في اختلاسه أموالًا حكومية مخصصة لبناء إستاد يستضيف مباريات كأس العالم في كالينينغراد، واستدعى زيافودين ماجوميدوف للمثول أمام القاضي في

''شــوف تيفي''

ألقت السلطات الروسية، القبض على ملياردير روسي؛ للاشتباه في اختلاسه أموالًا حكومية مخصصة لبناء إستاد يستضيف مباريات كأس العالم في كالينينغراد، واستدعى زيافودين ماجوميدوف للمثول أمام القاضي في موسكو، اليوم السبت، بسبب عدة تهم تصل قيمة التعويض فيها إلى ملياري روبل (حوالي 35 مليون دولار).

ووفقا لصحيفة ''كوميرسانت''، اتهم ماجوميدوف، باختلاس 725 مليون روبل في مشروع الاستاد بمنطقة كالينينغراد على بحر البلطيق، ويعتقد ممثلو الادعاء أن إحدى الشركات التابعة لإمبراطورية ماجوميدوف قامت بوضع أرضية غير مطابقة للمواصفات في الملعب.

هــذا وكان ملعب ''أرينا بالتيكا'' مصدرًا للقلق قبل انطلاق منافسات المونديال، يوم 14 يونيو ، خاصة أن مرحلة بنائه عانت من التأخير، وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة المغرب ضد إسبانيا.

وجدير بالذكر أنه في العام الماضي، سجن العديد من المسؤولين المحليين بسبب مخالفات في بناء هذا الإستاد .