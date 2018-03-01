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فاجعة تهــز مدينة وجدة .. طفلان يلقيان حتفهما بسبب ''حريق مهول'' وهاكيفاش

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 21:31 فاجعة تهــز مدينة وجدة .. طفلان يلقيان حتفهما بسبب حريق مهول وهاكيفاش | حوادث و حقوق
فاجعة تهــز مدينة وجدة .. طفلان يلقيان حتفهما بسبب ''حريق مهول'' وهاكيفاش
لقي طفل وطفلة يبلغان من العمر (4) و (6)سنوات حتفهما إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق وتعرضهما لحروق مختلفة في الجسم صباح اليوم السبت 31 مارس الجاري داخل أحد المنازل بحي مكسيكو (لازاري ) بوجدة.

''شوف تيفي''

لقي طفل وطفلة يبلغان من العمر (4) و (6)سنوات حتفهما إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق وتعرضهما لحروق مختلفة في الجسم صباح اليوم السبت 31 مارس الجاري داخل أحد المنازل بحي مكسيكو (لازاري ) بوجدة.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم نقل جثتي الطفلين إلى المستشفى الجامعي محمدالسادس بوجدة ، فيما لم تتضح بعد أسباب نشوب الحريق الذي أرجأته بعض المصادر إلى لهو الطفلين بولاعة كانت بحوزتهما، فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار شاحن بطارية الهاتف النقال ''شارجور'' الذي تسبب في نشوب الحريق الذي أودى بحياة الطفلين.

 

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