 مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو ''واش معندكش اختك'' بواقعة ''حمارة سيدي قاسم'' ﻿
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مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو واش معندكش اختك بواقعة حمارة سيدي قاسم | مجتمع

مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو ''واش

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مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو ''واش معندكش اختك'' بواقعة ''حمارة سيدي قاسم''

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 20:46 مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو واش معندكش اختك بواقعة حمارة سيدي قاسم | مجتمع
مثيـــر وبالفيديو. الشيخ الفيزازي يتحفظ على الرد في موضوع تعديل قانون الإرث..ويربط فيديو ''واش معندكش اختك'' بواقعة ''حمارة سيدي قاسم''
عبر الشيخ محمد الفيزازي من مدينة اسطنبول بتركيا عبر فيديو مسجل عن تحفظه للرد على بعض النقاشات الرائجة خلال الأيام الأخيرة مشيرة إلى مطالبات العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية بتعديل

''شـوف تيفي''

عبر الشيخ محمد الفيزازي من مدينة اسطنبول بتركيا عبر فيديو مسجل عن تحفظه للرد على بعض النقاشات الرائجة خلال الأيام الأخيرة مشيرة إلى مطالبات العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية بتعديل قانون الإرث المغربي المتعلق بالتعصيب.

وأكد أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من العديد من أصدقائه ومتتبعيه ومحبيه بالمغرب، وأوضح أنه لا يرد على كل من تكلم في الموضوع مستدلا بقوله تعالى : ''وأعرض عن الجاهلين''، ووصف المتحدثين في الموضوع بالجهلة .. مصرحا أنهم ''سوى هيكل بشري يهرف بما لا يعرف هؤلاء الناس يغرقون في الأخطاء كل انحراف وانجراف '' وأردف ''لن أرد على زيد أو عمر أو فلان وخلان ''

ولم يفوت ''الفيزازي'' الفرصة للإشارة إلى الفيديو الذي انتشر بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري في وسائل الإعلام الوطنية وصفحات التواصل الاجتماعي مبرزا أن الشاب الذي حاول أن يغتصب الفتاة في الشارع العام لا يقل أهمية عن واقعة ''حمارة سيدي قاسم'' مشددا أن المشهد فضيع وبشع ومؤلم ورد السبب للمنظومة التربوية .

 

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