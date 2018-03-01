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محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 18:56 محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو | سبور
محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو
تمكن محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بهدفه في فوز ''الريدز'' على كريستال بالاس اليوم السبت بنتيجةهدفين مقابل هدف واحد من معادلة رقم كريستيانو رونالدو، وروبين فان بيرسي من حيث المباريات التي سجلا بها في

'' شوف سبور''

تمكن محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بهدفه في فوز ''الريدز'' على كريستال بالاس اليوم السبت بنتيجةهدفين مقابل هدف واحد من معادلة رقم كريستيانو رونالدو، وروبين فان بيرسي من حيث المباريات التي سجلا بها في ''البريميرليج''.

وبلغ عدد المباريات، التي أحرز صلاح أهدافا فيها، 21 مباراة في البطولة الإنجليزية الممتازة هذا الموسم، مثلما سبق وأن حقق ذلك كل من رونالدو في 2007-2008 وفان بيرسي في 2012-2013 مع مانشستر يونايتد.

وبوجه عام فإن الرقم القياسي من حيث التسجيل في مباريات (البريميرليج) خلال مشوار البطولة كاملا مسجل باسم المهاجم الإنجليزي ندي كول عندما كان يلعب ضمن صفوف نيوكاسل يونايتد وسجل في 26 مباراة من أصل 40 شارك بها في موسم 1993-1994 الذي كان يضم 22 فريقا.

 

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شوف سبور المغرب محمد صلاح فان بيرسي

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