عــاجل:أستاذ طلع فوق سطح مدرسة و بغا ينتاحر وهاشنو دارو رجال الحموشي بالقنيطرة ﻿

علم لدى ولاية أمن القنيطرة أن الأبحاث والتدخلات الميدانية التي باشرتها أسفرت عن توقيف أستاذ سابق للتربية البدنية بالمدرسة التعليمية الخاصة ''دون بوسكو''، في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم

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علم لدى ولاية أمن القنيطرة أن الأبحاث والتدخلات الميدانية التي باشرتها أسفرت عن توقيف أستاذ سابق للتربية البدنية بالمدرسة التعليمية الخاصة ''دون بوسكو''، في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، وتحييد الخطر الصادر عنه؛ وذلك بعدما كان يهدد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي ومحاولة الانتحار من أعلى بناية المؤسسة المدرسية.

وذكرت المديرية العامة للامن الوطني، في بلاغ، أنه تم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الاجرامية.

واشار المصدر ذاته أن المشتبه فيه، الذي سبق طرده من المؤسسة التعليمية المذكورة، كان قد عرض مدير المؤسسة لاعتداء جسدي، زوال اليوم السبت، كما هدد أستاذا زائرا من جنسية بلجيكية بواسطة السلاح الأبيض.