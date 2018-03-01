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عاجل..مداهمة إقامة بمارتيل وضبط شاب كيمارس الجنس مع جوج بنات في نفس الوقت+ تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 17:23 عاجل..مداهمة إقامة بمارتيل وضبط شاب كيمارس الجنس مع جوج بنات في نفس الوقت+ تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
عاجل..مداهمة إقامة بمارتيل وضبط شاب كيمارس الجنس مع جوج بنات في نفس الوقت+ تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رجال مفوضية الأمن بمارتيل، داهموا قبل قليل من يومه السبت، إقامة سياحية توجد بشارع الرباط، وضبطت 6 أشخاص متلبسين بالفساد.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رجال مفوضية الأمن بمارتيل، داهموا قبل قليل من يومه السبت، إقامة سياحية توجد بشارع الرباط، وضبطت 6 أشخاص متلبسين بالفساد.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية في الموضوع، وداهمت الإقامة، حيث ضبطت شابا يمارس الجنس مع فتاتين في نفس الوقت، وشخصا آخر متلبسا هو الآخر بممارسة الجنس.

وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح الأمنية، أوقفت المكلف بكراء الشقق المتواجدة بالإقامة، مبرزا أن عناصر الأمن أوقفت قبل 4 سنوات 10 أشخاص داخل نفس الإقامة تم ضبطهم متلبسين بالفساد.

 

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المغرب شوف تيفي الجنس الفساد شاب

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