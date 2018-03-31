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ســكوب و بالصـــور:فــنانون مغاربة كيصورو الكاميرا الخفية ديال رمضان بمراكش و هُما عارفيــن | ثقافة و فنون

ســكوب و بالصـــور:فــنانون مغاربة كيصورو الكاميرا الخفية ديال رمضان بمراكش و هُما عارفيــن

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ســكوب و بالصـــور:فــنانون مغاربة كيصورو الكاميرا الخفية ديال رمضان بمراكش و هُما عارفيــن

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 16:42 ســكوب و بالصـــور:فــنانون مغاربة كيصورو الكاميرا الخفية ديال رمضان بمراكش و هُما عارفيــن | ثقافة و فنون
ســكوب و بالصـــور:فــنانون مغاربة كيصورو الكاميرا الخفية ديال رمضان بمراكش و هُما عارفيــن
كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن الكاميرا الخفية التي تبثها القناة الثانية خلال رمضان، يجري تصوير حلقاتها نواحي مدينة مراكش.

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن الكاميرا الخفية التي تبثها القناة الثانية خلال رمضان، يجري تصوير حلقاتها نواحي مدينة مراكش.

و المثير في تصوير الحلقات أن مجموعة من الفنانين المغاربة يتواجدون في بلاطو تصوير الكاميرا الخفية الذي يشرف على إنتاجها عبد الرحيم مجد، كما أكدت مصادرنا أن معظم الفنانين لهم دراية بتصوير حلقات الكاميرا الخفية.

و من بين مجموعة من الفنانين الذي سيطلون على المغاربة في مقالب يعلمون سابقا عن تفاصيلها،رفيق بوبكر/سميرة بلحاج/موس ماهير/خديجة أطلس/عبد العزيز الستاتي/زكرياء الغفولي حسن فولان/ فريد الركراكي/مجموعة كرافاطا.

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب كرافاطا الكاميرا الخفية مقالب عبد الرحيم مجد

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