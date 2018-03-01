البوليس شدو واحد بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 180 مليون سنتيم من بعد ما بغا يعطيهم الرشوة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لإقليم مديونة من القبض على شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 180 مليون سنتيم وذلك نهاية الأسبوع المنصرم.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لإقليم مديونة من القبض على شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 180 مليون سنتيم وذلك نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب ما توصلت به شوف تيفي من معلومات فإن المشتبه به البالغ من العمر 37 سنة جرى إيقافه بمنطقة تيط مليل، بعدما حاول الأخير إغراء رجال الأمن بملغ مهم إلا أن الضمير المهني حال دون تمام هذه المحاولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث المجرى في الموضوع منذ بدايته، و التي أحيلت عليها المبالغ المالية المحجوزة.