 فضيحة من العيار الثقيل.. استمرار مهزلة بيع خادمات مغربيات بالسعودية ووضعهن في إعلانات للبيع ..تفاصيل صادمة ﻿
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فضيحة من العيار الثقيل.. استمرار مهزلة بيع خادمات مغربيات بالسعودية ووضعهن في إعلانات للبيع ..تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 15:42 فضيحة من العيار الثقيل.. استمرار مهزلة بيع خادمات مغربيات بالسعودية ووضعهن في إعلانات للبيع ..تفاصيل صادمة | دولي
فضيحة من العيار الثقيل.. استمرار مهزلة بيع خادمات مغربيات بالسعودية ووضعهن في إعلانات للبيع ..تفاصيل صادمة
نشرت العديد من الصفحات خلال الأيام الأخيرة بموقعي التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''تويتر'' ، صورا عديدة يظهر من خلالها استمرار مهزلة بيع خادمات مغربيات بالسعودية والعودة إلى زمن الرق والعبودية مقابل

''شـوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات خلال الأيام الأخيرة بموقعي التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''تويتر'' ، صورا عديدة يظهر من خلالها استمرار مهزلة بيع خادمات مغربيات بالسعودية والعودة إلى زمن الرق والعبودية مقابل مبالغ ماليــة .

وخلفت هذه الصور جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مئات الناشطين نددوا بما اعتبروه يتنافى مع القيم الإنسانية، وإلى جانب الإعلان تمّ وضع صور المعنيات بالأمر إلى جانب صورة من جواز سفر بعضهن قيل إنها لخادمات مغربيات، يرغب سعوديون في التنازل عنهن لصالح أسر سعودية أخرى مقابل مبلغ مالي.

وقد تفاعل آلاف النشطاء مع الصور المتداولة، حيث عبر العديد من النشطاء عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين بأن الطريقة التي يتم بها نشر صور الخادمات المغربيات، ووضعهن في إعلانات للبيع، يعتبر أمرا مهينا ولا علاقة له بالقيم والأخلاق.

وجـــدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية من بين الدول الخليجية التي تعمل على استقدام خادمات أجنبيات للعمل في المنازل، وقد أشارت تقارير في السنوات الأخيرة إلى معارضة النساء السعوديات لاستقدام خادمات مغربيات خوفاً على أزواجهن من ''جمال المرأة المغربية''. 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب السعودية بيع شراء رق خادمات

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