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مقرصنو صفحة الرجاء يتوعدون فوزي لقجع

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 15:27 مقرصنو صفحة الرجاء يتوعدون فوزي لقجع | سبور
مقرصنو صفحة الرجاء يتوعدون فوزي لقجع
أرسل مقرصنو صفحة فريق الرجاء الرياضي الرسمية، رسالة شديدة اللهجة، إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان سيعقد اليوم السبت بأحد فنادق

''شوف سبور''

أرسل مقرصنو صفحة فريق الرجاء الرياضي الرسمية، رسالة شديدة اللهجة، إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان سيعقد اليوم السبت بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، من طرف رئيس الفريق الأخضر سعيد حسبان.

و أكد المقرصنون ، أن جامعة لقجع تتحمل جزء كبيرا فيما يقع داخل الفريق الأخضر، من خلال موقفها ، وهو ما جعل الرئيس سعيد حسبان ''يتفرعن'' في الرجاء متحديا الكل و ضاربا بعرض الحائط مطالب كل فعاليات الفريق الذين يطالبونه بالرحيل.

وأوضحت الرسالة الموجهة لفوزي لقجع، أن الجامعة كانت قد أصدرت بلاغا تلزم حسبان بعقد جمع عام استثنائي بمشاركة منخرطي الموسم الماضي و أن لجنة الحكامة والأخلاقيات بالإشراف على الجانب التنظيمي، إضافة إلى توصل الجامعة برسالة وقعها أكثر من ثلثي المنخرطين'' يطالبونكم بالتدخل، تناشدكم لوضع حد لأزمة الرجاء التسييرية ولم تحركوا ساكنا''.

وتوعد المقرصنون فوزي لقجع، بخصوص ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم عام 2026، بالقول '' إن الرجاء الرياضي وجمهورها يمثلون حلقة مهمة في كرة القدم الوطنية وأن الجمهور الرجاوي لا يمكن أن ينخرط في ملف ترشيح للمونديال وفريقه يعيش المؤامرة.. وسنعود إلى ملف ترشيح المغرب لاحقا''.

 

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