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المغرب ينتزع اللقب الإفريقي لرياضة التايكوندو

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 15:15 المغرب ينتزع اللقب الإفريقي لرياضة التايكوندو | سبور
المغرب ينتزع اللقب الإفريقي لرياضة التايكوندو
أحرز المغرب لقب البطولة الإفريقية للكبار والكبيرات في رياضة التايكوندو التي احتضنت فعالياتها القاعة المغطاة الانبعاث لمدينة أكادير ما بين 28 و 30 مارس الجاري، وذلك بعد تصدره سبورة الترتيب العام

شوف سبور و.م.ع

أحرز المغرب لقب البطولة الإفريقية للكبار والكبيرات في رياضة التايكوندو التي احتضنت فعالياتها القاعة المغطاة الانبعاث لمدينة أكادير ما بين 28 و 30 مارس الجاري، وذلك بعد تصدره سبورة الترتيب العام للميداليات برصيد ستة عشرة ميدالية من بينها ست ذهبيات.

وتوج المغرب بطلا لإفريقيا بعد احتلاله المركز الأول، في هذه البطولة، المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكواندو، بما مجموعه ستة عشر ميدالية من بينها ست ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وسبع برونزيات ، متبوعا بجمهورية مصر العربية التي جاءت ثانية بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات ، ثم تونس التي حلت ثالثة بميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين .

وأحرز الميداليات الذهبية الست كل من سكينة الصاحب، التي تبارت ضمن فئة وزن أقل من 46 كلغ وانتصرت في المباراة النهائية على بوما كوليبالي من كوت ديفوار ، وأميمة البوشتي في وزن أقل من 53 كلغ بعدما انتصرت في دور نصف النهاية على حاملة اللقب المصرية رضوى عبد القادر ، ثم تغلبت في النزال النهائي لهذا الوزن على المصنفة الثامنة عالميا البطلة التونسية رحمة بنعلي، ثم ندى لعرج التي شاركت في وزن أقل من 57 كلغ وتغلبت في النهاية على تيكيات بنت يوسف من النيجر ، و وئام ديسلام ضمن فئة وزن أكثر من 73 كلغ والتي تفوقت في النزال النهائي على المصرية منى ماهر .

كما نال أشرف محبوبي المعدن النفيس لوزن أقل من 74 كلغ ضمن فئة الذكور بعد تغلبه في الدور النهائي على التونسي سيف الدين الطرابلسي .

وعادت الميداليات الفضية الثلاث إلى كل من نور الدين الزياني ضمن فئة وزن أقل من 87 كلغ ، وأيوب الباسل في وزن أكثر من 87 كلغ ، إضافة إلى سكينة العوني في وزن أقل من 62 كلغ .

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب كل من خديجة دواح في وزن أقل من 49 كلغ ، ووفاء العطري في وزن أقل من 67 كلغ ، وعمر الكحل في وزن أقل من 58 كلغ ، ورضى البناي في وزن أقل من 63 كلغ ، وإبراهيم بورقية في وزن أقل من 68 كلغ، ثم حمزة بيبسي ضمن فئة وزن أقل من 80 كلغ . وقد تميزت هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية الكبرى التي عرفت مشاركة أربعة وعشرون بلدا، بحضور كل من رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو اللواء أحمد فولي ، وعضو الاتحاد الدولي ''دابليو تي'' ورئيس الاتحاد العربي والجامعة الملكية المغربية للتايكوندو إدريس الهلالي.

 

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المغرب رياضة التايكوندو ميداليات

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