خاص.. جودار لـ '' شوف سبور'' : '' أنا بنفسي مصدوم من هاذ القرارات .. حسبان كيلعب .. هاذشي ماشي معقول'' ﻿

قال محمد جودار النائب الثاني لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت، إنه مصدوم كباقي الجماهير الغيورة على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بعد الإعلان رسميا عن تأجيل

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال محمد جودار النائب الثاني لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت، إنه مصدوم كباقي الجماهير الغيورة على فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بعد الإعلان رسميا عن تأجيل الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه اليوم السبت 31 مارس.

وأفاد جودار في تصريح لـ '' شوف سبور''، أنه بناء على الخرجات الإعلامية السابقة لفوزي لقجع رئيس الجامعة، تم تكوين لجنة ثلاثية لمفاوضة سعيد حسبان والخروج بحلول استعجالية لحل الأزمة التسييرية للنادي، مؤكدا أن حسبان التزم أمام الجميع بإجراء الجمع العام الاستثنائي وبحضور المنخرطين لسنة 2017/2016.

وتابع قائلا :'' بكل صراحة .. أنا بنفسي مصدوم من هاذ القرارات .. لا يعقل أن يتم تأجيل الجمع العام بهذه الطريقة .. حسبان كيلعب .. هاذشي ماشي معقول''.

وبخصوص موقف الجامعة، أكد جودار أنه خلال اجتماع المكتب المديري المقبل للجامعة سيتم تدارس وضعية النادي لاتخاذ التدابير القانونية لانعقاد القلعة الخضراء.