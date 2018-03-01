بشرى سارة للجماهير الرجاوية بخصوص الجمع العام الاستثنائي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم تتوصل حتى الآن بمراسلة رسمية من طرف المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي بخصوص تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان سيعقد

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم تتوصل حتى الآن بمراسلة رسمية من طرف المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي بخصوص تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان سيعقد اليوم السبت بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء .

وأوضحت نفس المصادر، أن جامعة لقجع غير معنية بالبلاغ الذي أصدره مسؤولو الفريق الأخضر، يوم أمس الجمعة بتأجيل الجمع العام الاستثنائي، مضيفا أن الجمع العام سيجرى في موعده ، وممثل الجامعة سيحضر إلى مكان الجمع العام بشكل عادي.

ويذكر أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء الرياضي، كان قد أجل يوم أمس الجمعة الجمع العام الاستثنائي إلى يوم 13 من شهر أبريل المقبل، من أجل فسح المجال أمام خلق أجواء للمصالحة بين جميع مكونات النادي.