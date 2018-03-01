تصعيد خطير.. عناصـر استفزازية من البوليزاريو تخرق وقف إطلاق النار وتنصب خياما في منطقة عازلة على بعد كيلومتر واحد من المحبس..والمغرب مؤمن بعدالة قضيته ﻿

قد نختلف في وصف الخطوة التي أقدمت عليها البوليزاريو نهاية يوم الخميس ، عندما اخترقت منطقة عازلة، على بعد كيلومتر واحد فقط من منطقة المحبس بالصحراء في خارطة آسا الزاك.

"شوف تيفي"

قد نختلف في وصف الخطوة التي أقدمت عليها البوليزاريو نهاية يوم الخميس ، عندما اخترقت منطقة عازلة، على بعد كيلومتر واحد فقط من منطقة المحبس بالصحراء في خارطة آسا الزاك.

قد نختلف في توصيفها ، أهي محاولة انتحار تكتيكية؟ أم هي استدراج ، يكاد يكون جبانا إلى رد فعل يسبق العاصفة؟ أم تراها، خطوة مفكر فيها بتؤدة تحظى بتغطية جيوستراتيجية من الجارة التي تحتضن المخطط كله؟

وحسب يومية "الاتحاد الاشتراكي" لعدد يومي السبت والأحد فالاقتحام من طرف عناصر تفوق العشرة لموقع قريب من الجدار الأمني على بعد 1 كلم من بلدة المحبس ، على متن سيارات جيب يبلغ عددها 4، ونصب خيام على مقربة من الجدار الأمني في مناطق أخلاها الجيش المغربي في إطار اتفاق إطلاق النار بداية التسعينيات القرن الماضي اختراق واضح لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وأوضحت ذات المصادر أن الجبهة بلغت نقطة متقدمة من استفزاز البلاد ، لاسيما بعد لقاء الإحاطة مع مجلس الأمن، الذي تم مع مبعوث غوتيريس الشخصي الألماني كوهلر، وهو اللقاء الذي ساير الرؤية المغربية في ما يخص الحفاظ على واقع الأمر وعدم المس به أو تغييره، حيث تم التأكيد على احترام الانسحاب من المنطقة التي يسري عليها القرار المتعلق بوقف إطلاق النار.

وأضافت أن الترسيب المعتمد لعناصر تبدو مدنية لايمكن أن ينطلي على جبهة كلها معسكرة، وأن العملية برمتها جاءت بعد أقل من أسبوعين على اللقاء في مجلس الأمن، فيها يشبه الرفض لهذا القرار ، الذي حاولت العناصر الانفصالية تقديمه كعنصر قبل أن تعود إلى أسطوانتها حول تغيير الوضع العسكري في ابتزاز واضح لما سيلي من الأيام.

وجدير بالذكر أن المغرب شريك رئيسي في تدبير السلم في هذه المنطقة التي لاتني البوليزاريو تهدد بإرجاعها إلى منطق الحرب .. والمغرب يتقدم موحدا في التحليل وفي الإيمان بعدالة قضيته وبالجبهة الداخلية، التي تستوجب التعبئة والتحرك الجماعي ، إلى العالم كله .