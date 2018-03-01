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لاعب في الدوري الإسباني يوجد في حالة خطيرة بعد سقوطه من الطابق الثالث

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 13:37 لاعب في الدوري الإسباني يوجد في حالة خطيرة بعد سقوطه من الطابق الثالث | سبور
لاعب في الدوري الإسباني يوجد في حالة خطيرة بعد سقوطه من الطابق الثالث
سقط لاعب ألباسيتي، بيلايو نوفو، من الطابق الثالث، في الفندق الذي يقيم فيه فريقه، تحضيرا لمباراته القادمة، حيث تعرض لجروح خطيرة.

"شوف سبور"

 سقط لاعب ألباسيتي، بيلايو نوفو، من الطابق الثالث، في الفندق الذي يقيم فيه فريقه، تحضيرا لمباراته القادمة، حيث تعرض لجروح خطيرة.

وقال الفريق ألباسيتي في بيان رسمي: "لاعبنا نوفو تعرض لإصابة خطيرة ليتم نقله لمركز سرقسطة الطبي، حالته استقرت الآن وسننشر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل سقوط اللاعب من الطابق الثالث حيث وُجد نوفو من قبل زميله روبين مينو مصابًا ومن المقرر أن يبدأ التحقيق في الأمر نظرًا لوجود شبهة جنائية.

ويذكر أن مباراة الباسيتي مع هويسكا برسم مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية والتي كان مقررًا إجراؤها اليوم تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

‫شوف تيفي

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لاعب ألباسيتي بيلايو نوفو شوف سبور

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