هام للمغاربة.. أمريكا تفرض شروطا جديدة للحصول على التأشيرة و القضية داخل فيها الفايسبوك ﻿

سيصبح الراغبون في الحصول على التأشيرة الأمريكية أمام شروط جديدة، بعدما قررت الخارجية الأمريكية إلزام كل متقدم لطلب ''الفيزا'' الأمريكية، بالإدلاء والإفصاح عن أسماء حساباته على مواقع التواصل

شوف تيفي

سيصبح الراغبون في الحصول على التأشيرة الأمريكية أمام شروط جديدة، بعدما قررت الخارجية الأمريكية إلزام كل متقدم لطلب "الفيزا" الأمريكية، بالإدلاء والإفصاح عن أسماء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف والعناوين البريدية الإلكترونية.

وأفادت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس" بأن وثائق نشرتها الخارجية الأمريكية أمس على موقع السجلات الفيدرالية تطلب فيها الوزارة من الرأي العام التعليق على الإجراءات المقترحة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار تشديد إجراءات التدقيق في الزائرين والمهاجرين المحتملين للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هذه الإجراءات ستطبق على المتقدمين للحصول على التأشيرات بما فيها المخصصة للهجرة، وعددهم حوالي 15 مليون شخص سنويا.

ويجب على المتقدم بطلب التأشيرة الإدلاء بمعلوماته الشخصية التي يستعملها في منصات التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الخمس الماضية التي تسبق التقدم بالطلب، والتي تحددها (أي وسائل التواصل) الإدارة الأمريكية، أو قد يضيفها المتقدم، كما تطلب إدارة السجلات الأمريكية، من المتقدم الإدلاء بأرقام هواتفه وعناوين البريد الإلكتروني، والرحلات التي قام بها على الصعيد الدولي، خلال السنوات الخمس السابقة، فضلا عن الإفصاح، عن إن كان سبق ترحيله من بلد ما ولأي سبب، فيما تطلب أيضا من المتقدم الكشف عن أحد أفراد أسرته متورطا إذا كان في أعمال إرهابية.

وفي هذا السياق قالت "هينا شمسي" مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن لديهم مخاوف أيضا من الطريقة الغامضة التي تعرف بها إدارة ترامب مصطلح "الأنشطة الإرهابية" المطاط لأنه في الأصل سياسي ويمكن استخدامه للفرقة بين مهاجرين لم يرتكبوا أي خطأ، مضيفة أن هناك خطرا حقيقيا من أن التدقيق في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم ويعرضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومي.