عـــاجل:الحمــوشي يدخل على خط فيديو هز المغاربة عبر الواتساب ديال العملية الجنسية بين راجل كبير و شاب عبر ''الفم'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن المديرية العامة للأمن الوطني،دخلت على خط الفيديو الجنسي الذي هز المغاربة عبر الواتساب ليلة الجمعة-السبت و الذي يظهر رجل مسن يمارس الجنس مع شاب عبر الفم.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن المديرية العامة للأمن الوطني،دخلت على خط الفيديو الجنسي الذي هز المغاربة عبر الواتساب ليلة الجمعة-السبت و الذي يظهر رجل مسن يمارس الجنس مع شاب عبر الفم.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، مسنا يتجاوز عمره 70 سنة على ما يبدو وهو يدفع بشاب إلى ممارسة الجنس الفموي معه بطريقة مقززة تهز النفوس، قبل أن يعمدا إلى ممارسة شذوذهما بطريقة جد صادمة.

وتفاعل متداولو الفيديو مع المقاطع بشكل صادم ، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بإيقاف الشاذين وإيقاف مسرب الفيديو ومصوره، معبرين عن صدمتهم من مضمونه المقزز.