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صــــادم.. رجل مسن تعرض لطليقته واعتدى عليها مما تسبب لها في الوفاة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 12:11 صــــادم.. رجل مسن تعرض لطليقته واعتدى عليها مما تسبب لها في الوفاة | حوادث و حقوق
صــــادم.. رجل مسن تعرض لطليقته واعتدى عليها مما تسبب لها في الوفاة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الجمعة 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض مما تسبب

"شـوف تيفي"

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الجمعة 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض مما تسبب في وفاتها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أقدم المشتبه به على تعريض الضحية، وهي مواطنة بلجيكية من أصل مغربي، لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات يعتقد أنها ناجمة عن الطلاق بينهما، وهو ما تسبب لها في إصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن توافيها المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

وقد تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الطلاق القتل الزواج

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