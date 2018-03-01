صــــادم.. رجل مسن تعرض لطليقته واعتدى عليها مما تسبب لها في الوفاة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الجمعة 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض مما تسبب

"شـوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الجمعة 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض مما تسبب في وفاتها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أقدم المشتبه به على تعريض الضحية، وهي مواطنة بلجيكية من أصل مغربي، لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض بسبب خلافات يعتقد أنها ناجمة عن الطلاق بينهما، وهو ما تسبب لها في إصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن توافيها المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

وقد تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.