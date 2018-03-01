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هاشنو تقرر فحق ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني والفساد بالقنيطرة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 12:09 هاشنو تقرر فحق ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني والفساد بالقنيطرة | بوليتيك
هاشنو تقرر فحق ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني والفساد بالقنيطرة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، مع ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والفساد.

شوف تيفي و.م.ع

 فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، مع ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والفساد.

 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن القنيطرة كانت قد ضبطت الشرطي المخالف أثناء فترة مزاولته لمهامه، وهو في حالة سكر متقدمة برفقة فتاتين، مما استوجب إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة.

 وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الجزاءات التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور، وذلك في أعقاب انتهاء مجريات البحث القضائي.

 

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شوف تيفي حوادث وحقوق الشرطة القضائية القنيطرة

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