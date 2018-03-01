صادم.. يا الله تزوجات و منين مشات عند الطبيب نْعَسها على كرشها و دخل فيها العضو الذكري ديالو فخريبكة..اغتصاب من نوع آخر ﻿

علمت شوف تيفي، أن فتاة تدعى « ه.ش » تبلغ من العمر 22 سنة متزوجة حديثا تعرضت للاغتصاب على يد طبيب عام بمدينة خريبكة بحر هذا الأسبوع.

شوف تيفي :

علمت شوف تيفي، أن فتاة تدعى « ه.ش » تبلغ من العمر 22 سنة متزوجة حديثا تعرضت للاغتصاب على يد طبيب عام بمدينة خريبكة بحر هذا الأسبوع.

وكشفت الضحية التي تقطن بمدينة سيدي سليمان، في اتصال لها مع شوف تيفي، يومه السبت أنها لجأت للطبيب المذكور البالغ من العمر حوالي 54 سنة متزوج وأب لأطفال، من أجل معرفة أسباب تأخر الدورة الشهرية، ليطلب منها الاستلقاء على بطنها، وبعد دقائق طويلة من الفحص، أحست المعنية بالأمر، بجسم غريب داخل مِهبلها، لتتفاجأ بالواقعة، بعدما رأت أن الطبيب اغتصبها أثناء فحصه لها.

وبعد الواقعة، دخلت « ه.ش » في حالة هستيرية جراء الصدمة لتطلب النجدة، وعند محاولتها للهروب، وجدت باب غرفة الفحص مغلقة بقفل، وأمام هذا الأمر، اضطرت ممرضة الطبيب تهدئة الأوضاع حيث أخرجت جميع المرضى الموجودين بقاعة الانتظار لتفادي الفضيحة.

وبعد مرور دقائق قليلة أشعر أحد الشباب العناصر الأمنية بالواقعة ليحلوا بعين المكان بهدف اقتيادهما إلى الدائرة الأمنية، حيث حُرر هناك محضر في النازلة إلا أنه ولحدود الساعة لم يُلق القبض على الطبيب المُغتصب.